«Я не хочу, но я мог бы это сделать». Трамп продолжает грозить России новыми санкциями. Что об этом думают в Москве?

Песков в ответ на угрозы Трампа заявил, что переговоры по Украине требуют усилий

Президент США Дональд Трамп продолжает грозить новыми санкциями против российской нефти, если Москва не согласится на мирное урегулирование конфликта на Украине. Комментируя высказывания главы Белого дома, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты с американской стороной продолжаются, переговоры требуют усилий.

Трамп ранее сказал, что рассчитывает на достижение сделки по Украине и верит в готовность руководства России к этому. Как заявил Трамп, он верит в то, что российский лидер Владимир Путин согласится.

Я не хочу вводить вторичные пошлины на его [Владимира Путина] нефть, но, я думаю, это то, что я мог бы сделать, если он не сделает работу Дональд Трамп президент США

Пресс-секретарь Путина заявил, что Москва продолжает контакты с американской стороной. «Субстанции, находятся на повестке дня, связанные с урегулированием украинского кризиса, очень сложные, и они требуют дополнительных усилий», — заметил Песков.

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

В Госдуме не считают, что слова Трампа указывают на ухудшение отношений

В разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа выразил мнение, что заявления президента США остаются в рамках общей риторики американского президента. «Такими словами Трамп пытается как-то оправдать свои более ранние заявления о том, как быстро он сумеет завершить украинский конфликт», — высказался парламентарий. Он считает, что американский лидер начал осознавать, что мирное урегулирование предполагает большую и кропотливую работу над множеством деталей.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов связал угрозу Трампа ввести пошлины с критикой за общение с Россией.

Трамп, я думаю, говорит это не нам, а своим оппонентам внутри Соединенных Штатов Америки и других стран НАТО. Его подвергают довольно суровой критике за некое сближение с Россией Андрей Климов заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Трамп рассказал о психологическом дедлайне для России

Глава Белого дома отметил, что у России есть крайний срок, чтобы договориться о прекращении огня на Украине. Точных сроков при этом нет, он будет ориентироваться на интуицию.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что существует «психологический дедлайн». «Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому», — сказал президент США и добавил, что Владимир Путин хочет заключить сделку.

Ранее президент США не согласился с утверждением о том, что его отношения с российским лидером «находятся в нижней точке». «Я не думаю, что он [Путин] откажется от своих слов», — сказал Трамп, отметив, что знает президента России «очень давно».