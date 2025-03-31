Трамп заявил о «психологическом дедлайне» для России по прекращению огня на Украине. Чем грозит Москве срыв сделки?

Трамп заявил о психологическом дедлайне для Путина по прекращению огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что у России есть «психологический дедлайн», чтобы договориться о прекращении огня на Украине. По его словам, точных сроков для этого не существует и он будет ориентироваться на интуицию. Американский лидер при этом добавил, что не считает, что Москва хочет затягивания сделки.

Трамп заявил, что не будет рад срыву договоренностей по Украине

Отвечая на вопросы журналистов о крайнем сроке для России по прекращению огня на Украине, Трамп заявил, что существует «психологический дедлайн». «Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому», — сказал президент США и добавил, что российский лидер Владимир Путин хочет заключить сделку.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Трамп признался, что разочарован заявлением президента России о временном управлении на Украине и президенте Владимире Зеленском. Накануне вечером американский лидер заявлял, что введет дополнительные санкции против российской нефти, если Москва не придет к столу переговоров.

Путин предлагал ввести внешнее управление на Украине

Президент России ранее предложил обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН и ряда стран. По его словам, это необходимо для проведения там выборов.

Путин отметил, что гражданские органы власти на Украине сейчас не являются законными, поскольку там не было выборов президента. Временное управление позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, объяснил он. Президент России добавил, что Москва не будет допускать ошибок, основанных на излишнем доверии к партнерам.

После этого в США заявили, что Трамп был очень недоволен комментариями относительно президента Украины. Вместе с этим он добавил, что с Путиным у него очень хорошие отношения и российский лидер поступает верно.