Трамп рассказал о дедлайне для прекращения огня на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что существует психологический дедлайн для начала режима прекращения огня на Украине. Его слова приводит Reuters.
Трампу во время общения с журналистами задали вопрос, существует ли крайний срок, когда президент России Владимир Путин должен согласиться на режим прекращения огня.
«Это психологический дедлайн. Если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад», — подчеркнул он.
Ранее Россия обвинила Украину в нарушении режима прекращения огня по энергообъектам. Киев не признал это, подчеркнули в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ).