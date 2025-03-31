Трамп рассказал о дедлайне для прекращения огня на Украине

Трамп заявил о наличии дедлайна для начала режима прекращения огня на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что существует психологический дедлайн для начала режима прекращения огня на Украине. Его слова приводит Reuters.

Трампу во время общения с журналистами задали вопрос, существует ли крайний срок, когда президент России Владимир Путин должен согласиться на режим прекращения огня.

«Это психологический дедлайн. Если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад», — подчеркнул он.

Ранее Россия обвинила Украину в нарушении режима прекращения огня по энергообъектам. Киев не признал это, подчеркнули в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ).