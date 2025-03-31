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05:07, 31 марта 2025Мир

Трамп рассказал о дедлайне для прекращения огня на Украине

Трамп заявил о наличии дедлайна для начала режима прекращения огня на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что существует психологический дедлайн для начала режима прекращения огня на Украине. Его слова приводит Reuters.

Трампу во время общения с журналистами задали вопрос, существует ли крайний срок, когда президент России Владимир Путин должен согласиться на режим прекращения огня.

«Это психологический дедлайн. Если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад», — подчеркнул он.

Ранее Россия обвинила Украину в нарушении режима прекращения огня по энергообъектам. Киев не признал это, подчеркнули в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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