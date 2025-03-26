Россия обвиняет Украину в нарушении режима прекращения огня по энергообъектам. Киев не признает это

Генштаб ВСУ отрицает причастность к ударам по энергообъектам РФ

Россия обвиняет Украину в нарушении режима прекращения огня по энергообъектам. При этом Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) отрицает свою причастность.

«Заявления Министерства обороны РФ о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня по энергетическим объектам не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

В украинском Генштабе заявили, что войска республики не наносили удары по объектам в Курской и Брянской областях, а также в Крыму.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Минобороны России обвинило ВСУ в ударах по трем энергообъектам за сутки

Министерство обороны (МО) России обвинило ВСУ в попытке атаковать энергообъект ПАО «Россети Центр — Курскэнерго» с помощью беспилотника. В результате произошло каскадное отключение нескольких подстанций, из-за чего без света остались более четырех тысяч потребителей Хомутовского района Курской области.

«Несмотря на публичное заявление [президента Украины] Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики, киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

После этого под удар дрона попал объект ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго». В результате произошло отключение высоковольтной линии, а мирные жители Комаричского района остались без электроснабжения.

Еще два БПЛА были сбиты при попытке атаковать Глебовское подземное хранилище газа в районе мыса Тарханкут в Крыму.

МИД России усомнился в договороспособности Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что удары по российским энергетическим объектам демонстрируют полную недоговороспособность Украины. Ее слова также поддержало МО.

В оборонном ведомстве также сообщили о неуправляемости Владимира Зеленского, под властью которого украинские военные организуют ежедневные атаки по российской энергоинфраструктуре, несмотря на договоренности с США.

В Госдуме заявили, что нарушение Киевом соглашения — попытка помешать продвижению процесса мирного урегулирования конфликта. «Они, конечно, сильно мешают продвижению мирного соглашения — как и все, что делала Украина с 2014 года. Сегодня это показывает истинное лицо Киева и ставит вопрос о том, действительно ли Украина хочет мира. (...) Вопрос 30-дневного прекращения ударов по объектам энергетической инфраструктуры уже несколько раз нарушался. Думаю, что на последних переговорах обсуждались вопросы контроля за такими нарушениями», — сказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По словам депутата, мирное соглашение все равно будет, и чем больше оно откладывается, тем более болезненным оно будет для Украины.

Россия и Украина согласились прекратить удары по энергообъектам на 30 дней

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры по телефону. В ходе диалога российский лидер поддержал предложение о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергообъектам на 30 дней.

Предложение американского коллеги также принял глава Украины Владимир Зеленский. В свою очередь он призвал Трампа подготовить списки объектов, по которым будет запрещено наносить удары.

Как отметили в Кремле, в список вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции, а также вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, в том числе электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

Временный мораторий начал действовать в день переговоров американского и российского лидеров — с 18 марта. Однако в ночь на 19 марта стало известно об атаке ВСУ на объект энергетики на Кубани, который загорелся на площади 1700 квадратных метров. Работу предприятия остановили, сотрудников эвакуировали. В Кремле эту атаку назвали саботажем договоренностей.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что со стороны России мораторий на удары продолжает действовать. «Мы все-таки считаем, что этот мораторий должен соблюдаться, безусловно», — высказался Песков.