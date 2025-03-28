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00:17, 28 марта 2025Бывший СССР

Путин предложил обсудить введение внешнего управления на Украине

Путин предложил обсудить введение внешнего управления на Украине под эгидой ООН
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Путин предложил обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН и ряда стран. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это нужно для проведения там выборов. Российский лидер также отметил, что гражданские органы власти на Украине сейчас не являются законными, поскольку там не было выборов президента. Временное управление позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство.

Путин добавил, что Москва готова работать с любыми странами, которые стремятся к урегулированию первопричин украинского конфликта для мирного решения. Однако Россия больше не будет допускать ошибок, основанных на излишнем доверии к так называемым партнерам, заверил он.

В августе 2024 года глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук указал, что президент Украины Владимир Зеленский «завершил передачу страны под внешнее управление, начатую экс-президентом Петром Порошенко, получив возможность бесконечно гастролировать на коллективном Западе, собирая щедрые гонорары и бурные аплодисменты». Однако большинство западных спонсоров поняли, что ошиблись с вложением, и пожалели о нем, отметил политик.

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