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07:21, 1 августа 2024Бывший СССР

Названы самые важные спонсоры Зеленского

Медведчук: спонсорами Зеленского стали олигархи, за ее пределами — демократы

Ukranian presidential press ser / Reuters

Самыми важными спонсорами президента Украины Владимира Зеленского в республике стали олигархи — Ринат Ахметов, Дмитрий Фирташ и Виктор Пинчук. За ее пределами больше всех украинского лидера финансово поддерживают Демократическая партия США, Великобритания и ЕС, сообщил в беседе с ТАСС глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Спонсорами преступного режима Зеленского являются Ахметов, Фирташ, Пинчук и другие помельче, которые получают выгоду и обогащаются за счет жизней сотен тысяч людей в условиях войны», — заявил политик. По его мнению, украинский дидер только играет свою роль, но стать президентом по-настоящему ему не удалось.

Медведчук отметил, что важно разделять финансовую поддержку Западом украинского конфликта и спонсорство самого Зеленского.

«Он завершил передачу Украины под внешнее управление, начатую (экс-президентом Петром) Порошенко, получив возможность бесконечно гастролировать на коллективном Западе, собирая щедрые гонорары и бурные аплодисменты», — добавил политик.

Как указывает Медведчук, основными спонсорами Владимира Зеленского стали лица вне страны, главные его «акционеры» — Демократическая партия Соединенных Штатов. «Блокирующий пакет у Британии, ну и есть еще серьезный пакет у Евросоюза. Это достаточно серьезный кредитный портфель, нельзя его недооценивать», — сказал он.

Также политик обратил внимание, что большинство западных способов уже поняли, что ошиблись с вложением, и пожалели о нем. В пример он привел олигарха Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который отбывает срок вопреки тому, что благодаря нему Зеленский сделал карьеру в политике.

«С Зеленским никому нельзя договориться, в том числе и крупному украинскому бизнесу. Вложения в него не защищают от незаконных преследований и конфискации имущества. Именно так Гитлер поступал с немецким бизнесом, когда был при власти», — указал Медведчук. Получается, что внутренние спонсоры Зеленского надеялись на власть, и их постигло разочарование, а внешние рассчитывали на стратегическую победу над Россией в обмен на сотни миллиардов долларов. Пока на Западе остаются оптимисты, которые верят в такой исход, резюмировал эксперт.

Ранее Медведчук заявил, что в Киеве вынашивают планы по устранению президента России Владимира Путина, поскольку его мирные инициативы нанесли сокрушительный удар по украинским «ястребам войны». Он подчеркнул, что режим Зеленского «несет опасность политике мира».

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      Александра Синицына
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