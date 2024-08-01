Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:53, 1 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о вынашивании Украиной плана по устранению Путина

Медведчук: Киев вынашивает план по устранению Путина из-за его мирных инициатив

Фоо: Kremlin Pool / Global Look Press

В Киеве вынашивают планы по устранению президента России Владимира Путина, поскольку его мирные инициативы нанесли сокрушительный удар по украинским «ястребам войны». Такое мнение высказал в беседе с ТАСС глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Сегодня любого политика мира "ястребы войны" хотят запугать, оболгать, физически устранить. О чем и ляпнул глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), чем проявил свою ограниченность и неуемные болезненные амбиции, еще раз подтверждая, что Украина Зеленского — это террористическое государство, а значит, подлежит ликвидации», — заявил политик.

Медведчук также подчеркнул, что режим, установленный Зеленским на Украине, если он продолжит действовать и при условии смены главы государства, «несет опасность политике мира». «Недавно я обратился с письмом [к кандидату в президенты США] Дональду Трампу, где изложил мнение, что главным выгодополучателем в случае его гибели был бы именно Зеленский», — добавил он.

По словам политика, современные международные отошения регулируются преимущественно за счет политики террора, исправить тпкое положение можно за счет создания новой системы безопасности в международных отношениях.

«Миру нужна разрядка, но создать ее могут только те политики, которые исключают терроризм как государственную идеологию», — резюмировал Медведчук.

Ранее США заподозрили в желании заменить Зеленского на Буданова. Реализовать это можно «только путем военного переворота», полагают эксперты.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      МВД сообщило о задержании главы «Военторга». Возбуждено дело о хищении бюджетных средств при исполнении госконтрактов

      Учительница физкультуры годами насиловала школьников из команды по борьбе

      Сексолог подсказала способы научиться сквирту

      Стало известно о вынашивании Украиной плана по устранению Путина

      Трамп заявил о провальной попытке Харрис сдержать конфликт на Украине

      В Германии начали испытания элементов многоразовой ракеты

      Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью раскрыл траты на БПЛА

      Бренд Moschino раскритиковали в сети из-за фото манекенщика без трусов

      Варламов побывал в одной африканской стране и раскрыл отношение местных к Путину

      Раскрыты детали перехода жителя Волчанска на сторону России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше