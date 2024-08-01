Медведчук: Киев вынашивает план по устранению Путина из-за его мирных инициатив

В Киеве вынашивают планы по устранению президента России Владимира Путина, поскольку его мирные инициативы нанесли сокрушительный удар по украинским «ястребам войны». Такое мнение высказал в беседе с ТАСС глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Сегодня любого политика мира "ястребы войны" хотят запугать, оболгать, физически устранить. О чем и ляпнул глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), чем проявил свою ограниченность и неуемные болезненные амбиции, еще раз подтверждая, что Украина Зеленского — это террористическое государство, а значит, подлежит ликвидации», — заявил политик.

Медведчук также подчеркнул, что режим, установленный Зеленским на Украине, если он продолжит действовать и при условии смены главы государства, «несет опасность политике мира». «Недавно я обратился с письмом [к кандидату в президенты США] Дональду Трампу, где изложил мнение, что главным выгодополучателем в случае его гибели был бы именно Зеленский», — добавил он.

По словам политика, современные международные отошения регулируются преимущественно за счет политики террора, исправить тпкое положение можно за счет создания новой системы безопасности в международных отношениях.

«Миру нужна разрядка, но создать ее могут только те политики, которые исключают терроризм как государственную идеологию», — резюмировал Медведчук.

Ранее США заподозрили в желании заменить Зеленского на Буданова. Реализовать это можно «только путем военного переворота», полагают эксперты.