Трамп оценил отношения с Путиным

Трамп не согласился, что его отношения с Путиным находятся в нижней точке

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не согласился с утверждением о том, что его отношения с главой России Владимиром Путиным «находятся в нижней точке». Общение американского лидера с журналистами пресс-пула Белого дома транслировал телеканал Fox News.

«Нет, я так не думаю», — высказался президент США в ответ на вопрос о том, считает ли он, что его отношения с Путиным «находятся в самой нижней точке» в своей истории.

«Я не думаю, что он [Путин] откажется от своих слов. Вы говорите о Путине. Я не думаю, что он откажется от своих слов», — добавил Трамп, отметив, что знает российского лидера «очень давно».

Ранее Трамп в ходе интервью телеканалу NBC News заявил, что был «очень зол» и «взбешен» из-за слов Путина о властях Украины и ее президенте Владимире Зеленском.