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19:12, 30 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на угрозу США ввести пошлины в случае отсутствия соглашения по Украине

Сенатор Климов связал угрозу Трампа ввести пошлины с критикой за общение с РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения по прекращению конфликта на Украине, вероятно, связана с той критикой, которой подвергся американский лидер за общение с Москвой, предположил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Трамп, я думаю, говорит это не нам, а своим оппонентам внутри Соединенных Штатов Америки и других стран НАТО. Его подвергают довольно суровой критике за некое сближение с Россией. Но о сближении речи пока никто не вел. Речь идет о нормализации отношений между двумя сверхдержавами», — отметил Климов.

Сенатор рассказал, что, несмотря на почти 30 тысяч антироссийских санкций со стороны Запада, российская экономика опережает средние мировые темпы роста.

«У нас золотовалютный запас достиг очередного максимума за всю историю современной России. Кроме того, очень убедительны успехи в решении задач специальной военной операции», — добавил он.

Я отношусь к такого рода информации достаточно спокойно. В конце концов, будем смотреть за реальными делами и тогда уже делать выводы. Пока это просто информация

Андрей Климовзаместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Трамп пригрозил ввести пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения по прекращению конфликта на Украине. По словам президента США, могут быть введены тарифы от 25 до 50 процентов. Кроме того, он пообещал ввести пошлины и на другие товары, продаваемые в США.

При этом Трамп подчеркнул, что у него «очень хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным и гнев быстро рассеется, если его российский коллега поступит «правильно».

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