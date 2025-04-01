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19:50, 1 апреля 2025Мир

В Белом доме заявили о раздражении Трампа из-за России и Украины

Белый дом: Трамп раздражен Россией и Украиной в контексте переговоров
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп раздражен, как Россией, так и Украиной в контексте переговоров. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает агентство Reuters.

«Трамп раздражен обеими сторонами конфликта на Украине», — отметила представитель Белого дома.

При этом Левитт подчеркнула, что Трамп искренне заинтересован в окончании кризиса и лично задействован в переговорах о мирном урегулировании. Она добавила, что США активно контактируют как с российскими, так и украинскими представителями.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон готовят новую экспертную встречу, аналогичную той, что состоялась в конце февраля в Стамбуле. При этом дипломат указал, что для успеха в переговорах, включая начало работы черноморской инициативы, нужны не просто обещания, а конкретные решения.

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