Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:37, 5 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский заявил, что был неприятно удивлен реакцией США на удар России по Кривому Рогу. А потом попросил дать больше Patriot

Зеленского неприятно удивила реакция США на удар по Кривому Рогу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был неприятно удивлен реакцией посольства США на удар Вооруженных сил (ВС) России по Кривому Рогу. По его словам, американские дипломаты «даже слово "русский" боятся сказать».

К сожалению, неприятно удивляет реакция посольства Америки: так сильна страна, такой сильный народ — и так слаба реакция

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

В то же время глава государства поблагодарил министров иностранных дел Чехии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Австрии, а также верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности за принципиальную позицию. «Мы ценим, что принципиально высказались посольства Японии, Великобритании, Швейцарии и Германии», — добавил он.

Кроме того, Зеленский призвал не бояться давить на Россию и вводить против нее дополнительные санкции. «И мы говорили, в частности, с американской стороной о дополнительных системах ПВО для защиты как раз от подобных ракетных ударов. Рассчитываем на наши договоренности с президентом Соединенных Штатов, обещавшим помочь с поиском дополнительных [зенитно-ракетных комплексов] Patriot», — отметил украинский лидер.

Посол США заявила, что находится в ужасе из-за удара по Кривому Рогу

Посол США на Украине Бриджин Бринк в пятницу, 4 апреля, прокомментировала атаку России на Кривой Рог в своем аккаунте в X. Она заявила, что находится «в ужасе от того, что баллистическая ракета упала рядом с детской площадкой и рестораном в Кривом Роге». «Вот почему война должна закончиться», — отметила дипломат.

Фото: Governor of Dnipropetrovsk Regional Military Civil Administration Serhiy Lysak via Telegram / Handout / Reuters

Бывший командир 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Национальной гвардии Украины Богдан Кротевич написал в комментариях к посту, что Бринк забыла написать «русская баллистическая ракета».

Ветеран Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Симороз, в свою очередь, отметил, что атаку на Кривой Рог совершили ВС России, с которыми США ведут «успешные переговоры». «Потому что вы можете снимать только фильмы о борьбе с террористами, на деле же вы в "Твиттере" даже не можете написать, кто кого убил. Вы просто лицемеры, которые терпят терроризм. И это ваше место в истории, включая вас лично, госпожа посол», — добавил военный.

ВС России атаковали Кривой Рог 4 апреля

Россия нанесла удар по украинскому городу вечером в пятницу, 4 апреля.

В 18:49 нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог

Министерство обороны России

В ведомстве добавили, что в результате удара ВСУ потеряли до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.

Украина, в свою очередь, обвинила российских военных в ударе по гражданским лицам.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил, что был неприятно удивлен реакцией США на удар России по Кривому Рогу. А потом попросил дать больше Patriot

    Американские власти обвинили Зеленского в срыве самой легкой сделки в мире

    Зеленский сообщил о первых деталях по размещению европейского контингента на Украине

    В расправе над 14-летней девочкой уличили двух братьев с психическими отклонениями

    В Петербурге сгорел очередной автобус

    В России предложили запретить въезд в страну некоторым зарубежным артистам

    Россиянам предложили праздновать Новый год каждый день

    В Госдуме предложили назвать улицу и стадион в Москве в честь Овечкина

    Пассажиры на сутки застряли в российском аэропорту из-за тумана

    В России восстановили и поставили в строй «украинский Байрактар»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше