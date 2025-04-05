Зеленский заявил, что был неприятно удивлен реакцией США на удар России по Кривому Рогу. А потом попросил дать больше Patriot

Зеленского неприятно удивила реакция США на удар по Кривому Рогу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был неприятно удивлен реакцией посольства США на удар Вооруженных сил (ВС) России по Кривому Рогу. По его словам, американские дипломаты «даже слово "русский" боятся сказать».

К сожалению, неприятно удивляет реакция посольства Америки: так сильна страна, такой сильный народ — и так слаба реакция Владимир Зеленский президент Украины

В то же время глава государства поблагодарил министров иностранных дел Чехии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Австрии, а также верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности за принципиальную позицию. «Мы ценим, что принципиально высказались посольства Японии, Великобритании, Швейцарии и Германии», — добавил он.

Кроме того, Зеленский призвал не бояться давить на Россию и вводить против нее дополнительные санкции. «И мы говорили, в частности, с американской стороной о дополнительных системах ПВО для защиты как раз от подобных ракетных ударов. Рассчитываем на наши договоренности с президентом Соединенных Штатов, обещавшим помочь с поиском дополнительных [зенитно-ракетных комплексов] Patriot», — отметил украинский лидер.

Посол США заявила, что находится в ужасе из-за удара по Кривому Рогу

Посол США на Украине Бриджин Бринк в пятницу, 4 апреля, прокомментировала атаку России на Кривой Рог в своем аккаунте в X. Она заявила, что находится «в ужасе от того, что баллистическая ракета упала рядом с детской площадкой и рестораном в Кривом Роге». «Вот почему война должна закончиться», — отметила дипломат.

Фото: Governor of Dnipropetrovsk Regional Military Civil Administration Serhiy Lysak via Telegram / Handout / Reuters

Бывший командир 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Национальной гвардии Украины Богдан Кротевич написал в комментариях к посту, что Бринк забыла написать «русская баллистическая ракета».

Ветеран Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Симороз, в свою очередь, отметил, что атаку на Кривой Рог совершили ВС России, с которыми США ведут «успешные переговоры». «Потому что вы можете снимать только фильмы о борьбе с террористами, на деле же вы в "Твиттере" даже не можете написать, кто кого убил. Вы просто лицемеры, которые терпят терроризм. И это ваше место в истории, включая вас лично, госпожа посол», — добавил военный.

ВС России атаковали Кривой Рог 4 апреля

Россия нанесла удар по украинскому городу вечером в пятницу, 4 апреля.

В 18:49 нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог Министерство обороны России

В ведомстве добавили, что в результате удара ВСУ потеряли до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.

Украина, в свою очередь, обвинила российских военных в ударе по гражданским лицам.