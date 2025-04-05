Зеленский удивился реакции США на удар России по Кривому Рогу

Зеленский заявил, что неприятно удивлен реакцией США на удар РФ по Кривому Рогу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был неприятно удивлен реакции официальных лиц США на удар Вооруженных сил (ВС) России по Кривому Рогу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«К сожалению, неприятно удивляет реакция посольства Америки: так сильна страна, такой сильный народ — и так слаба реакция», — заявил Зеленский, уточнив, что американские дипломаты «даже слово "русский" боятся сказать».

В то же время он поблагодарил за принципиальную позицию министров иностранных дел Чехии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Австрии, а также верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности.

Зеленский также призвал давить на Россию и вводить против нее дополнительные санкции. «И мы говорили, в частности, с американской стороной о дополнительных системах ПВО для защиты как раз от подобных ракетных ударов. Рассчитываем на наши договоренности с президентом Соединенных Штатов, обещавшим помочь с поиском дополнительных [зенитно-ракетных комплексов] Patriot», — заключил президент Украины.

ВС России атаковали Кривой Рог в пятницу, 4 апреля. По данным Министерства обороны РФ, удар пришелся по ресторану, в котором совещались командиры соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западные инструкторы. Власти Украины в свою очередь заявили, что удар был нанесен по жилому кварталу, в результате чего десятки гражданских лиц получили ранения.