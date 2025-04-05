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03:54, 5 апреля 2025Бывший СССР

Российские военные атаковали Кривой Рог. Версии Киева и Москвы о цели ракетного удара расходятся, Украину обвиняют в фейках

МО: ВС РФ ударили ракетой по объекту в Кривом Роге, где совещались командиры ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Russian Defence Ministry / Globallookpress.com

По Кривому Рогу был нанесен ракетный удар, об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.
По его данным, повреждения получили несколько многоэтажек, автомобилей и объектов социальной инфраструктуры. На месте работают экстренные службы.

При этом Telegram-канал «Военный обозреватель» уточняет, что военные ударили по объекту, где, предположительно, размещались иностранные наемники.

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Минобороны РФ сообщило о прилете по месту дислокации иностранных инструкторов

В Минобороны России раскрыли подробности удара по объекту, в котором совещались командиры соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западные инструкторы. Как заявили в ведомстве, противник потерял почти 100 военнослужащих.

По данным Минобороны, совещание проходило в одном из ресторанов города. ВСУ потеряли живую силу и автомобильную технику.

В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники

Минобороны России

Украину обвинили в распространении фейков

Как заявил Telegram-канал «Война с фейками», Украина распространяет недостоверную информацию об ударе по Кривому Рогу.

В публикации отмечается, что детская площадка и ресторан, о которых пишут украинские СМИ, не пострадали.

Там указали, что взрыв фугасной боевой части «Искандера» весом более полутонны должен был оставить на земле большую воронку, а взрыв кассетных боеприпасов поражает осколками значительную площадь.

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Версия Украины отличается от заявлений России

Украинские СМИ после удара по Кривому Рогу заявили, что удар был нанесен по жилому кварталу, по их данным, пострадали мирные жители. Изначально речь шла об ударе по ресторану «Магеллан».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что жертвами стали 14 человек, в том числе дети, повреждения получили пять домов. Глава Кривого Рога Александр Вилкул позднее заявил о 56 пострадавших и 18 жертвах, среди которых девять детей. Власти утверждают, что рядом с местом прилета была детская площадка.

Посол США на Украине Бриджет Бринк в соцсети X прокомментировала ракетный удар по Кривому Рогу, не упомянув Россию, но призвав к завершению войны.

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