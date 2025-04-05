Украину обвинили в распространении фейков об ударе по Кривому Рогу

«Война с фейками»: Украина распространяет дезинформацию об ударе по Кривому Рогу

Как заявил Telegram-канал «Война с фейками», Украина распространяет недостоверную информацию об ударе по Кривому Рогу.

В публикации отмечается, что детская площадка и ресторан, о которых пишут украинские СМИ, не пострадали.

Там указали, что взрыв фугасной боевой части «Искандера» весом более полутонны должен был оставить на земле большую воронку, а взрыв кассетных боеприпасов поражает осколками значительную площадь.

Ранее стало известно, что по Кривому Рогу был нанесен ракетный удар, об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак. По его данным, повреждения получили несколько многоэтажек, автомобилей и объектов социальной инфраструктуры. На месте работают экстренные службы.

В Минобороны России раскрыли подробности удара по объекту, в котором совещались командиры соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западные инструкторы. Как заявили в ведомстве, противник потерял почти 100 военнослужащих.

