На Украине ходят слухи о подготовке России к масштабному наступлению. Когда оно может начаться и как на это отреагируют США?

Госсекретарь США Рубио: США хотят видеть реальные шаги к перемирию со стороны РФ

На Украине ходят слухи о подготовке России к масштабному наступлению в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявляли в Раде, офисе президента страны Владимира Зеленского и местных СМИ. Между тем Москва эту информацию не подтверждает.

Замглавы офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что российская армия наращивает личный состав войск в зоне конфликта и готовится к масштабному наступлению сразу на нескольких направлениях.

«Их формирование продолжается. Проблем с привлечением личного состава у россиян сейчас нет», — подчеркнул Палиса. По его прогнозам, расширить группировку российских войск планируется до 150 тысяч военнослужащих — это около 15 новых мотострелковых дивизий.

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

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На Украине прогнозы о вероятном наступлении России разошлись. Зеленский предположил, что Российская армия начнет наступление весной текущего года, и заявил о накапливании российскими военными ресурсов. По его мнению, под удар попадут Сумская и Харьковская области Украины, а также Запорожская область.

При этом секретарь комитета Веховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что наступательные действия по всей линии фронта начнутся в середине — конце лета 2025 года, а не весной.

Тогда как издание Associated Press (AP) со ссылкой на украинских военных и чиновников вовсе писало об ожидании нового наступления в ближайшие недели. «Российские войска готовятся начать новое военное наступление уже в ближайшие недели, которое нацелено на максимальное усиление давления на Украину, а также на укрепление позиций России на предстоящих переговорах о прекращении огня», — говорилось в сообщении.

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«Если мы завтра проснемся и увидим, что россияне начинают какую-то наступательную операцию, тогда станет ясно, хотят ли они мира или нет. Если нет, мы должны знать это заранее, чтобы скорректировать нашу политику», — сказал госсекретарь США Марко Рубио.

Политик отметил, что продолжение боевых действий между Россией и Украиной является данностью, которая учитывается на переговорах. Он добавил, что США заинтересованы в прекращении боевых действий.

Рубио надеется узнать о готовности Москвы к мирному урегулированию конфликта в ближайшие недели.