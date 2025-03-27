«Как мы можем не любить русских? Мы же не идиоты!» Как менялось отношение Владимира Зеленского к России и русским с 2014 года?

Президент Украины Зеленский назвал ненависть к русским своей главной мотивацией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ненависть к России и русским своей главной мотивацией продолжать вооруженный конфликт. Но откровенно русофобская риторика была присуща украинскому лидеру не всегда. До избрания на пост главы государства он называл русских и украинцев одним народом, активно выступал в защиту русского языка и высказывался против дискриминации жителей восточных регионов. «Лента.ру» вспоминает, что Зеленский говорил о России до прихода к власти и как менялась его позиция с течением времени.

Отношение Зеленского к России в 2014 году

До середины лета 2014 года Владимир Зеленский неоднократно посещал Россию с концертами, был гостем и ведущим на телевизионных шоу и снимался в российских сериалах.

После начала вооруженного конфликта на востоке страны он публично осудил самопровозглашенные республики Донбасса — ДНР и ЛНР, но при этом публично назвал русских и украинцев одним народом.

Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ. (...) Как мы можем его не любить? Мы же не идиоты! Мы читаем одни и те же книги Владимир Зеленский президент Украины

Помимо этого, Зеленский:

весной 2014 года открыто призывал новые власти Украины дать людям право свободно говорить по-русски;

заявлял о готовности встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным, чтобы прекратить войну в Донбассе;

выступал против запрета въезда на Украину российских деятелей культуры.

На востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски... Отцепитесь, отстаньте от них! На законных основаниях дайте им возможность говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну. У меня еврейская кровь, я говорю по-русски, но я гражданин Украины Владимир Зеленский президент Украины

Что Зеленский говорил о России во время избирательной кампании?

Одним из главных нарративов будущего президента Украины во время избирательной кампании 2018-2019 годов был не только мир в Донбассе, но и защита прав русских и русскоязычных жителей страны.

Зеленский неоднократно выступал перед избирателями на русском языке, в том числе во время дебатов с главным оппонентом Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Я считаю, что не надо никого ломать, как когда-то выжгли украинский язык с этой территории. Мы не должны выжигать тех, кто говорит на других языках. Мы не имеем права, это просто неправильно Владимир Зеленский президент Украины

При этом он считал, что:

договориться о возвращении Крыма и Донбасса получится только после смены власти в России;

призывал Европу начать «дипломатическое наступление» с целью давления на Москву в вопросе потерянных территорий;

называл пророссийских жителей Донбасса сепаратистами и обещал привлечь их к ответственности за свой выбор.

Люди, которые сейчас живут на временно оккупированных территориях Донецка и Луганска, могут потерять связь с нами. Они потеряли ощущение, что они украинцы Владимир Зеленский президент Украины

Высказывания Зеленского о России и русских на посту президента

Почти сразу после победы на президентских выборах риторика Владимира Зеленского в адрес России и русских ужесточилась еще сильнее. В частности, уже в мае 2019 года он заявил, что государственная граница — единственное, что может связывать Россию и Украину в ближайшем будущем.

Долго думал о том, что же общего есть у Украины и России? (...) Из общего у нас остались только 2295 километров и 400 метров государственной границы Владимир Зеленский президент Украины

Также в следующие три года пребывания у власти Зеленский:

отказался от своих прежних слов про братские народы России и Украины;

призывал жителей Донбасса, которые считают себя русскими, уезжать в Россию;

подписывал законы, урезающие право на использование русского языка в образовании и общественной жизни;

обещал возобновить работу русских школ только в случае, если Россия начнет массово открывать на своей территории украинские.

Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной Думой развивался желто-голубой флаг Владимир Зеленский президент Украины

После начала специальной военной операции в риторике украинского лидера очевидным образом стали преобладать русофобские высказывания. И речь идет не о российских властях или государственности в целом, а русском народе как таковом.