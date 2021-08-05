Зеленский сравнил Донбасс с Берлинской стеной

Испытывающим симпатии к России жителям Донбасса следует покинуть его территорию, так как она «никогда не будет русской» и рано или поздно вернется под контроль Киева. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Дом».

Политик сравнил «оккупированный» регион с Берлинской стеной, которая разделяет граждан одного государства. Он заверил, что рано или поздно «история воспользуется моментом», и эта стена будет сломана. «Если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что "наше дело правое, нам в Россию, мы русские", — это большая ошибка — оставаться», — сказал Зеленский.

При этом он призвал жителей, которые считаются себя украинцами, оставаться на месте, иначе в этих землях «цивилизации не будет». «Будь там, держись! Эта земля все равно будет деоккупирована, в любом случае», — указал глава государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего и начальника Генерального штаба ВСУ, а также руководителя Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе. Он объяснил это стремительной трансформацией сил и средств ведения войны, а также потребовал от нового командования системной работы по модернизации армии.