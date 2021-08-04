Зеленскому запретили ездить на передовую

Временный запрет на посещение украинскими должностными лицами зоны боевых действий в Донбассе распространяется и на президента страны Владимира Зеленского. Об этом «Українським Новинам» сообщили в Генеральном штабе.

Такое ограничение было введено на 10 дней из-за процесса приема-передачи должности командующего Операцией Объединенных сил (ООС). «Запрет распространяется на всех. Если все, то все, никаких исключений быть не может», — заявили в Генштабе.

Ранее президент Украины не раз ездил на передовую, где общался с украинскими военнослужащими.

Запрет на посещение зоны ООС был введен прямо перед запланированной поездкой в Донбасс председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. В парламенте высказывали мнение, что офис Зеленского хочет «установить монополию» на общение с военными.

Зону боевых действий посещает и бывший президент Украины, депутат Верховной Рады Петр Порошенко. Он привозил военнослужащим клубнику и черешню.