Зеленский приехал на передовую в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в Донбассе посетил позиции войск на переднем крае обороны, где, по данным Киева, зафиксировано наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. Об этом сообщает офис главы государства.

Президент пообщался с военными, которые рассказали ему о ситуации на линии соприкосновения. Зеленский поблагодарил их за службу, вручил государственные награды и подарки.

«Вы являетесь настоящим примером героизма и самоотверженности. Мы помним каждого воина, который погиб, защищая наше государство», — сказал он.

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Зеленский также пообедал вместе с военнослужащими в солдатской столовой.

Ранее лидер партии «Национальный корпус» и бывший глава полка «Азов» Андрей Билецкий дал рекомендации Зеленскому по поднятию боевого духа военных. Билецкий назвал президента «неслужившим уклонистом в бронежилете задом наперед» и посоветовал ему дать вооруженным силам выполнять свою работу.

Поездка украинского лидера в Донбасс состоялась на фоне очередного обострения на линии соприкосновения. Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Украина также обвиняет Россию в стягивании войск к границе. Москва заявляет о провокационных действиях Киева.