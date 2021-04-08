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Украина назвала причину гибели ребенка в ДНР

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Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович назвал причину гибели пятилетнего Владислава Шихова в населенном пункте Александровское, расположенном в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает «Громадське».

Он опроверг информацию о том, что ребенок погиб в результате сброшенной взрывчатки беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По нашей версии, ребенок погиб от взрывного устройства, которое нашел во дворе», — заявил он.

7 апреля глава ДНР Денис Пушилин обвинил мониторинговую миссию ОБСЕ в бездействии после гибели пятилетнего ребенка. «Украина продолжает совершать и провокации, и преступления, в результате которых гибнут мирные граждане, включая детей. Это делается лишь для того, чтобы вынудить нас на ответные действия и обвинить в срыве Минских соглашений», — заявил он в разговоре с «Лентой.ру».

На этом фоне независимые наблюдатели подтвердили факт смерти и начали расследование происшествия. Генеральная прокуратура ДНР возложила ответственность за гибель ребенка на командира 59-й бригады ВСУ полковника Геннадия Шаповалова. Следственный комитет России также возбудил по факту обстрела уголовное дело.

Пятилетний Владислав Шихов погиб 2 апреля, играя во дворе дома. Его бабушка получила осколочные ранения. Мальчика похоронили в закрытом гробу.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

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