В Донбассе похоронили погибшего пятилетнего ребенка

В Донбассе похоронили пятилетнего Владислава Шихова, погибшего во время обстрела. Об этом 5 апреля сообщает «Страна.ua».

По словам родных, во время гибели тело ребенка разорвало на несколько частей, поэтому его хоронили в закрытом гробу. Туда же положили любимые игрушки мальчика: плюшевых медведя и собаку и пластмассовую машинку.

Одна из бабушек Владислава опровергла появившуюся в СМИ информацию, что он якобы погиб из-за того, что сдетонировал снаряд, который принес домой его дед.

3 апреля Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что в результате обстрела окраин Донецка беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб ребенок. По данным милиции, беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство в районе жилого дома в населенном пункте Александровское.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о гибели ребенка.

Официальный Киев не комментировал случившееся.