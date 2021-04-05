СКР завел дело о гибели ребенка под обстрелом украинских силовиков в Донбассе

В России возбуждены уголовные дела после гибели ребенка в Донецке в результате обстрела беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Установлено, что 2 апреля 2021 года украинские силовики нарушили режим перемирия и обстреляли поселок Александровский самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Беспилотник сбросил в районе жилого дома самодельное взрывное устройство. Пятилетний ребенок, который был в этот момент во дворе, погиб, а его бабушка была ранена.

На следующий день, 3 апреля, взрывом боеприпаса был ранен 46-летний житель села Николаевка самопровозглашенной Луганской Народной Республики.

Как отметила Петренко, российские следователи завели уголовные дела по части 1 статьи 356 («Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации») УК РФ.

Следователи устанавливают виновников произошедшего и фиксируют доказательства преступлений.

Ранее в России пригрозили Украине трибуналом из-за обострения в Донбассе. Об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин. По его словам, все действия украинских властей направлены на эскалацию конфликта и запугивание людей, но никак не на его разрешение.