Стало известно о предстоящих переговорах по Донбассу без участия России

Президент Украины Владимир Зеленский до конца недели проведет переговоры о ситуации в Донбассе с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом в понедельник, 5 апреля, изданию «РБК — Украина» стало известно от информированного источника.

Точная дата предстоящих переговоров лидеров стран «нормандской четверки» без участия России пока неизвестна.

2 апреля Зеленский обсудил ситуацию на юго-востоке Украины с президентом США Джо Байденом.

В конце марта президент России Владимир Путин в формате видеоконференции обсудил с Меркель и Макроном урегулирование конфликта в Донбассе. МИД Украины негативно оценил переговоры без участия Зеленского.