Зеленский и Байден обсудили обострение в Донбассе

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский обсудили обострение ситуации в Донбассе. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники.

Они также затронули тему наращивания российского военного присутствия в приграничных районах и различные аспекты двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что Байден и Зеленский впервые проведут телефонный разговор с тех пор, как новый президент США вступил в должность. За минувшую неделю было проведено как минимум три телефонных разговора между высокопоставленными чиновниками двух стран.

Бывший президент Петр Порошенко, в свою очередь, назвал Байдена большим шансом для украинцев.