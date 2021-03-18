Порошенко назвал Байдена большим шансом для украинцев

Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал слова президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина. Видеообращение политика доступно на его странице в Facebook.

Бывший украинский лидер поблагодарил Байдена «за ценные слова» и «поддержку Украины», которую тот якобы последовательно предоставляет еще со времен их встречи во время инаугурации Порошенко в июне 2014 года.

«То, что Байден — надежный союзник Украины в нашей обороне от российской агрессии и в проведении реформ, знаю не понаслышке, а по собственному опыту и общения. Президент Байден — большой шанс для Украины, для нашей европейской и евроатлантической интеграции», — заявил Порошенко.

Он добавил, что команда президента Украины Владимира Зеленского демонстрирует неспособность воспользоваться этой возможностью и рискует ее потерять. «Мяч на стороне Зеленского. От его действий зависит, сохранит ли Украина стратегическое партнерство с США, [что] жизненно, подчеркиваю, жизненно необходимо для нас, чтобы выстоять в войне с Россией (Украина обвиняет Россию в причастности к конфликту в Донбассе, российская сторона отвергает эти обвинения — прим. "Ленты.ру")», — сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что Зеленскому еще предстоит получить доверие Байдена, однако пообещал наладить по своим каналам связь между президентами во благо Украины.

Ранее сообщалось, что Байден пересказал свой разговор с Путиным, в ходе которого, по его словам, он предупредил коллегу о неизбежности наказания за вмешательство в американские выборы. В ответ Министерство иностранных дел России вызвало российского посла в США Анатолия Антонова в Москву для обсуждения отношений между странами. Антонов прибудет в российскую столицу 20 марта, в ходе консультаций будут обсуждаться пути «выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей».