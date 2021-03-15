В США рассказали о давлении администрации Байдена на Зеленского

Власти США снова пытаются оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского. О подобной стратегии администрации американского лидера Джо Байдена пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, ранее глава Украины уже испытывал на себе давление со стороны предыдущего президента США Дональда Трампа, который пытался заставить Зеленского «раскопать компромат на Байдена». Нынешняя администрация, в свою очередь, стремится подтолкнуть украинского президента к реализации ряда антикоррупционных реформ, которые должны помочь стабилизировать экономическую ситуацию в стране и сохранить ее независимость от России. Так, известно, что Байден с момента вступления в свою должность пока так и не провел официальной беседы с Зеленским. Подобное отсутствие звонков из Вашингтона можно воспринимать как попытку оказать дополнительное давление на Киев, подчеркивает газета.

В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой подчеркнул важность сохранения Киевом «прогресса в борьбе с коррупцией и реализации верховенства закона и экономических реформ». Кроме того, в начале марта США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского, что также должно было послужить сигналом для Владимира Зеленского и напомнить ему об ожиданиях Вашингтона.

В ответ офис президента Украины поблагодарил своих партнеров за поддержку в «битве с олигархами». Также незадолго до этого Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций против нескольких телеканалов: «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также NewsOne. Однако, отмечает The Washington Post, подобных шагов со стороны украинского лидера все еще недостаточно для налаживания полноценных партнерских отношений с Байденом.

«Он должен настаивать на судебной реформе, восстановить независимость Центрального банка и исключить любые попытки ослабить Национальное антикоррупционное бюро. Он должен недвусмысленно порвать с господином Коломойским и поддержать уголовное дело против него», — считает издание.

1 февраля Зеленский отметил, что надеется рано или поздно получить от Байдена приглашение на встречу в Белый дом. По его словам, ему нужно обсудить в Вашингтоне ряд важных вопросов, которые касаются безопасности в Европе. До этого глава украинского МИД выражал уверенность в том, что Байден найдет общий язык с Зеленским и между лидерами двух стран возникнет некая «химия», которая будет способствовать укреплению сотрудничества.