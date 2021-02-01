Зеленский понадеялся на приглашение в Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что рано или поздно президент США Джозеф Байден пригласит его на встречу в Белый дом. Об этом он рассказал в интервью каналу HBO, текст которого был опубликован на официальном сайте главы государства.

По его словам, ему нужно обсудить в Вашингтоне ряд важных вопросов, которые касаются безопасности в Европе. Президент также полагает, что личная встреча с Байденом поможет вывести отношения двух стран на новый уровень. «С удовольствием приму это приглашение», — сказал Зеленский.

Он отметил, что с приходом новой администрации США, в мире произойдут многие положительные изменения, в которых Вашингтон должен сыграть решающую роль. «Я бы очень хотел, чтобы мы смогли помочь ему в этом деле, а президент Байден помог Украине, которую он прекрасно знает. Уверен, что после нашей встречи это будет именно так», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что хотел бы лично задать Байдену вопрос, касающийся возможности ускоренного вступления Украины в Североатлантический альянс (НАТО). Он пояснил, что надеется на помощь Вашингтона в «трагической ситуации» в Крыму и на юго-востоке страны.