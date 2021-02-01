Зеленский разочаровался в американской демократии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочаровался в американской демократии и теперь миру будет трудно воспринимать США как ее символ после беспорядков в Капитолии. Об этом он сообщил в интервью порталу Axios.

По его мнению, беспорядки стали сильным ударом по демократии США. Он отметил, что люди привыкли видеть в Соединенных Штатах идеальные демократические институты, где «власть передается мирно, без войн, революций, от одного президента к другому».

Зеленский подчеркнул, что Украина «пережила две революции» и поэтому понимает, что подобное может произойти. Однако никто, по его словам, не ожидал, что такое может произойти в США. «Я не хотел бы, чтобы у вас был переворот, стрельба, и, не дай бог, жертвы», — сказал украинский президент.

7 января Зеленский назвал беспорядки в Вашингтоне беспрецедентным насилием. Украинский лидер также поприветствовал решение Конгресса США утвердить итоги выборов президента в пользу демократа Джо Байдена.

6 января протестующие сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших президентских выборов. Согласно этим результатам, победил Байден.