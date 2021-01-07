Президент Украины Владимир Зеленский назвал беспорядки в Вашингтоне беспрецедентным насилием. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Украинский лидер также поприветствовал решение Конгресса США утвердить итоги выборов президента в пользу демократа Джо Байдена.

6 января протестующие сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Согласно этим данным, на президентских выборах победил Байден.

Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих. Бывший президент США Барак Обама обвинил Трампа в разжигании насилия.

По последним данным, в ходе протестов погибли четыре человека.