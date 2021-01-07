Четыре человека погибли в ходе протестов в Вашингтоне

В ходе протестов сторонников президента Дональда Трампа в Вашингтоне погибли четыре человека, рассказал глава столичной полиции Роберт Конти. Об этом сообщает ТАСС.

На пресс-конференции Конти подтвердил смерть женщины от огнестрельного ранения в здании Капитолия, а также сообщил еще о трех жертвах — двух мужчин и одной женщины. При этом глава полиции Вашингтона не уточнил причин их смерти. По его словам, с ними «произошли различные чрезвычайные ситуации медицинского характера, которые привели к их смерти».

Ранее сообщалось о гибели во время протестов женщины по имени Эшли Бэбитт. Она была ветераном ВВС США, где служила 14 лет и была высокопоставленным сотрудником службы безопасности. Ее супруг уточнил, что скончавшаяся была сторонницей президента Дональда Трампа.

6 января протестующие сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов, согласно которым на президентских выборах победил демократ Джо Байден. Сам Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих. Позже демократы из Палаты представителей призвали вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-ой поправкой к Конституции для отстранения Трампа от власти.