В правительстве США задумались о передаче власти Пенсу

Члены правительства США задумались о возможности досрочного отстранения президента США Дональда Трампа от должности и передачи полномочий вице-президенту Майку Пенсу. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. Запись эфира размещена размещена в Twitter-аккаунте программы Face The Nation.

В эфире программы ведущая Маргарет Бреннан рассказала, что переговоры о передаче власти Пенсу ведут главы ведомств. Она уточнила, что, по словам источников, эти планы пока находятся на стадии обсуждения и окончательного решения об отстранении Трампа принято не было. С самим Пенсом эта тема пока не обсуждалась.

Ранее член Демократической партии от штата Миннесота Ильхан Омар заявила, что готовит документы для запуска процедуры импичмента действующего президента США Дональда Трампа. Президентский срок Дональда Трампа истекает 20 января. В этот день состоится инаугурация избранного главы государства демократа Джо Байдена.

6 января протестующие сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которым на президентских выборах победил Байден. Сам Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих. Бывший президент США Барак Обама обвинил Трампа в разжигании насилия.