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Джонсон назвал протесты в США «постыдными сценами»

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Фото: JEFF OVERS/BBC / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал захват Капитолия в Вашингтоне сторонниками действующего президента США Дональда Трампа «постыдными сценами». Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«США защищают демократию по всему миру, и сейчас жизненно необходима мирная и упорядоченная передача власти», — написал политик.

Протестующие ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената 6 января. Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить результаты голосования коллегии выборщиков. Согласно этим результатам на президентских выборах победил демократ Джо Байден. Сам Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих.


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