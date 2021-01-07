Захват Капитолия сторонниками Трампа назвали попыткой госпереворота

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал захват Капитолия в Вашингтоне сторонниками действующего президента США Дональда Трампа попыткой госпереворота. Об этом сообщает Daily Gazette.

По его словам, это последняя глава «некомпетентной, жестокой и вызывающей разногласия администрации, которая на каждом шагу попирала Конституцию и верховенство закона».

«Мы не позволим президенту Трампу, членам Конгресса, которые помогают ему или преступной толпе, которая штурмовала Капитолий нашей страны, украсть нашу демократию», — сказал губернатор.

Протестующие ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената 6 января. Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить результаты голосования коллегии выборщиков. Согласно этим результатам на президентских выборах победил демократ Джо Байден. Сам Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих.