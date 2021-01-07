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В США в ходе протестов сторонников Трампа погибла женщина

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Фото: JIM BOURG / Reuters

В Вашингтоне в ходе протестов сторонников действующего президента Дональда Трампа погибла женщина. Об этом сообщает телеканал NBC News.

По данным сотрудников правоохранительных органов, женщина получила огнестрельное ранение в грудь в здании Капитолия.

Протестующие ворвались в здание и окружили зал сената 6 января. Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которым на президентских выборах победил демократ Джо Байден. Сам Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже стало известно, что здание Капитолия в Вашингтоне очистили от протестующих.

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