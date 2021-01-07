Спецназ вошел в здание Капитолия в Вашингтоне

Сотрудники спецназа Федерального бюро расследований (ФБР) США вошли в здание Капитолия в Вашингтоне, куда ранее ворвались протестующие сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа. Об сообщает телеканал NBC News.

Телеканал также опубликовал видеозапись, на которой видно, как сотрудники спецназа проходят через коридор конгресса.

Ранее сторонники Трампа вступили в столкновения с полицией около Капитолия в Вашингтоне. Протестующие ворвались в здание и окружили зал сената. Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которым на президентских выборах победил демократ Джо Байден. Позже один из протестующих получил огнестрельное ранение в грудь в здании американского конгресса. Сам Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию.