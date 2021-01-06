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Трамп обратился к протестующим в Вашингтоне сторонникам

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Фото: JIM BOURG / Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал своих протестующих сторонников, ворвавшихся в здание Капитолия в Вашингтоне, действовать мирно и поддерживать полицию. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Пожалуйста, поддержите нашу столичную полицию и правоохранителей. Они по-настоящему на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными!», —обратился глава государства к протестующим.

Ранее сторонники Трампа вступили в столкновения с полицией около Капитолия в Вашингтоне. Полиция применила для их разгона слезоточивый газ и оружие нелетального действия, пострадали несколько человек.Протестующие ворвались в здание и окружили зал сената. Сенат и Палата представителей прервали заседание.

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