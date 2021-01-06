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Демократы установили полный контроль над Конгрессом США

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Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Демократическая партия США выиграла два мандата на выборах в Сенат в Джорджии, тем самым установив полный контроль над обеими палатами Конгресса. Об этом свидетельствуют подсчеты телеканала CNN.

По предварительным данным, демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок получили 50,2 и 50,6 процента голосов соответственно. Официально итоги выборов пока не подведены. В случае победы Уорнок станет первым темнокожим сенатором от Джорджии за всю историю штата.

В настоящий момент демократы уже контролируют Палату представителей. Получив два мандата от Джорджии, Демократическая партия получит 50 из 100 мест в верхней палате Конгресса. После инаугурации Джо Байдена его вице-президент Камала Харрис также займет должность председателя Сената, тем самым обеспечив однопартийцам большинство.

Ранее действующий американский президент Дональд Трамп отказался «отдавать» Белый дом своему преемнику, избранному президенту Джо Байдену. Он пообещал устроить «адскую битву» за президентский пост, если члены Демократической партии «захватят» Сенат и Белый дом.

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