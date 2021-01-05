Трамп отказался «отдавать» Белый дом и пообещал «адскую битву»

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Американский президент Дональд Трамп отказался «отдавать» Белый дом своему преемнику, избранному президенту Джо Байдену. Об этом он заявил во время своего выступления в городе Далтон (штат Джорджия), трансляция опубликована на YouTube-канале WJCL News.

Он также пообещал устроить «адскую битву» за президентский пост, если члены Демократической партии «захватят» Сенат и Белый дом.

«Можно проиграть и сказать: ну, хорошо, я проиграл. Попробую в другой раз — а, может, и не попробую, может, я просто вернусь к обычной жизни. Но когда ты побеждаешь с огромным перевесом, а они отбирают у тебя победу и подтасовывают результаты — это недопустимо», — подчеркнул Трамп.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего американского лидера Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

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