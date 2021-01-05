Трамп пообещал победить в восьми проигранных штатах

Президент США Дональд Трамп пообещал победить в восьми штатах, где по официальным данным проиграл. Его выступление перед сторонниками в штате Джорджия цитирует РИА Новости.

«[Демократы] говорят: он жалуется из-за Джорджии. Нет-нет. Я жалуюсь из-за восьми штатов, но, думаю, что выиграю их все», — заявил президент.

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Трамп также отметил, что в ближайшее время ситуация изменится. В частности, он понадеялся на помощь вице-президента Майка Пенса во время заседания Конгресса — там должны утвердить результаты президентских выборов.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Дональд Трамп призывал вице-губернатора Джорджии, одного из ключевых штатов США на президентских выборах, пересчитать голоса в его пользу. Отмечается, что об этом свидетельствует запись разговора главы Белого дома и Брэда Раффенспергера.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего американского лидера Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

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