Раскрыта стратегия Байдена в отношении Трампа

Стратегия избранного президента США Джо Байдена в отношении действующего американского лидера Дональда Трампа главным образом сводится к тому, чтобы максимально его игнорировать. Линию поведения представителя Демократической партии в борьбе с его оппонентом раскрыл Bloomberg.

Как пишет издание, Байден столкнулся с целым комплексом серьезных проблем, решения которых от него будут ждать после его вступления в должность главы государства — пандемия коронавируса, высокий уровень безработицы и растущая напряженность в отношениях с Россией и Китаем. Кроме того, команде избранного президента пришлось столкнуться с нежеланием Трампа признавать свое поражение на выборах и передавать власть новой администрации, как делало большинство предыдущих президентов США, что также существенно осложняет ситуацию для Байдена.

В таких условиях, отмечает Bloomberg, советники Байдена разработали стратегию, которая, по их мнению, является единственным способом нейтрализовать исходящую от Трампа угрозу, — полностью игнорировать республиканца. По мнению команды избранного президента, один из главных уроков всей предвыборной кампании для них заключается в том, что Байдену лучше никак не взаимодействовать с Трампом и не реагировать на его выпады.

Кроме того, очевидно, что склонность действующего американского лидера устраивать представления находит все меньше поддержки среди жителей страны, считают советники демократа. По их мнению, продолжающиеся попытки Трампа оспорить результаты выборов гораздо больше вредят имиджу самого республиканца, чем его оппонента. Об этом свидетельствует в том числе и сопротивление, которое начали оказывать политике Трампа ряд республиканцев в Конгрессе. Более того, внимание СМИ к выходкам нынешнего президента также начинает ослабевать.

Ранее Трамп призвал Республиканскую партию бороться за его победу на выборах главы государства. Он заявил, что доказательства его победы неопровержимы, и рассказал о «масштабных вбросах» бюллетеней для голосования по почте.

15 декабря стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение на выборах президента США. Он полагает, что Байден проиграл выборы «с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах».