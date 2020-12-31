Мир
 
Последние новости
В России выявили 27 747 новых случаев заражения коронавирусом
Бездомный пес прервал футбольный матч и обрел хозяина
Московских таксистов призвали не завышать цены в новогодние праздники 
Оголившиеся на пляже Сочи в декабре россияне попали на видео и насмешили местных
Заразившийся «проклятым» коронавирусом худрук «Ералаша» попал в реанимацию
Сотни улиц в Чечне оказались названы в честь Кадырова и его родственников
В России за сутки умерли 593 человека с COVID-19
В Раде уличили Зеленского в обмане и окрестили его сторонников лохами
Дипломаты рассказали об эвакуации россиян из зараженного Уханя
Новости партнеров
Прослушать новость

Состав охраны Байдена изменят из-за сторонников Трампа в ее рядах

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Состав Секретной службы США, выполняющей функцию охраны президента и его резиденции, изменят с приходом на должность Джо Байдена. Частично смена кадров вызвана тем, что демократы знают о сторонниках Дональда Трампа среди предыдущего кадрового набора, сообщает The Washington Post.

Сообщается, что при выборах нового главы государства состав, как правило, меняется — но в этот раз перестановки будут масштабнее из-за опасений новой администрации. Издание сообщает, что Байден, как Билл Клинтон после президента Джорджа Буша, не доверяет агентам, приближенным к Трампу.

Вместо них на службу заступят сотрудники Секретной службы, которые уже охраняли Байдена, когда он был вице-президентом при Бараке Обаме.

По данным источников, близких к вопросу, управленцы службы наставляли своих подчиненных не носить маски на мероприятиях с Трампом, потому что он был против такой меры — и противоречили таким образом собственным руководствам по безопасности. Также беспрецедентным шагом стало то, что один из функционеров службы, Энтони Орнато, некоторое время был советником Белого дома по проведению митингов в поддержку президента.

По данным издания, более 130 сотрудников службы подхватили коронавирус за этот год, О первых зараженных в их рядах стало известно еще в мае.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Secret Service to make changes to presidential detail to bring on agents who worked with Biden
Сотрудники Секретной службы США заразились коронавирусом
Охрана Белого дома подстрелила проникшего в резиденцию президента мужчину
Хиллари Клинтон заподозрили в воровстве казенной мебели
Охрана Белого дома задержала перебросившую сверток через ограду женщину