Состав охраны Байдена изменят из-за сторонников Трампа в ее рядах

Состав Секретной службы США, выполняющей функцию охраны президента и его резиденции, изменят с приходом на должность Джо Байдена. Частично смена кадров вызвана тем, что демократы знают о сторонниках Дональда Трампа среди предыдущего кадрового набора, сообщает The Washington Post.

Сообщается, что при выборах нового главы государства состав, как правило, меняется — но в этот раз перестановки будут масштабнее из-за опасений новой администрации. Издание сообщает, что Байден, как Билл Клинтон после президента Джорджа Буша, не доверяет агентам, приближенным к Трампу.

Вместо них на службу заступят сотрудники Секретной службы, которые уже охраняли Байдена, когда он был вице-президентом при Бараке Обаме.

По данным источников, близких к вопросу, управленцы службы наставляли своих подчиненных не носить маски на мероприятиях с Трампом, потому что он был против такой меры — и противоречили таким образом собственным руководствам по безопасности. Также беспрецедентным шагом стало то, что один из функционеров службы, Энтони Орнато, некоторое время был советником Белого дома по проведению митингов в поддержку президента.

По данным издания, более 130 сотрудников службы подхватили коронавирус за этот год, О первых зараженных в их рядах стало известно еще в мае.