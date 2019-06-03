Охрана Белого дома подстрелила проникшего в резиденцию президента мужчину

Агенты Секретной службы США, ответственные за охрану Белого дома в Вашингтоне, подстрелили мужчину, который пытался проникнуть на его территорию. Об этом сообщает корреспондент агентства «Синьхуа».

Инцидент произошел в воскресенье, 2 июня. Неизвестный проник на закрытую территорию резиденции президента США вскоре после того, как президент Дональд Трамп выехал оттуда в заграничную командировку.

Сообщается, что сотрудники силового ведомства, охраняющие Белый дом, несколько раз предупредили нарушителя, что будут стрелять. Он не отреагировал, и они открыли огонь. На данный момент его состояние неизвестно.

Канал New China TV опубликовал видео, снятое сразу после происшествия: на нем видно, как агенты склонились над телом человека, лежащим у ограды.

29 мая сообщалось что мужчина по имени Арнав Гупта устроил поджог возле Белого дома. СМИ опубликовали кадры того, как мужчину, объятого пламенем, тушат сотрудники экстренных служб. Гупта скончался в больнице от полученных ожогов.

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