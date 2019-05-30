Устроивший поджог около Белого дома мужчина умер

Арнав Гупта, поджегший себя возле Белого дома в США, скончался от полученных травм. Об этом сообщает New York Post.

Гупта, проживавший в штате Мэриленд, устроил поджог 29 мая в парке Эллипс, который находится с южной стороны резиденции главы государства. После того, как огонь потушили, мужчина был доставлен в больницу, где умер.

Сам инцидент ранее попал на видео.

Белый дом — официальная резиденция главы Соединенных Штатов. Такое имя за ней официально закрепили в 1901 году по распоряжению Теодора Рузвельта.

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