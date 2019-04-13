Мужчина поджег себя около Белого дома

Неизвестный мужчина попытался поджечь себя около Белого дома. Об этом сообщила Секретная служба США в своем Twitter-аккаунте.

Инцидент произошел на Пенсильвания-авеню, с северной стороны Белого дома. Мужчина на инвалидной коляске с электроприводом поджег на себе куртку. Сотрудники службы немедленно потушили огонь и оказали пострадавшему первую помощь.

На данный момент мужчину поместили в местную больницу с травмами, не угрожающими его жизни.

В январе пешеход попытался помешать движению кортежа китайской делегации около Белого дома и ранил одного полицейского. Делегация находится в Вашингтоне с двухдневным визитом.

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