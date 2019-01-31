Американец захотел помешать кортежу рядом с Белым домом и ранил полицейского

Пешеход попытался помешать движению кортежа китайской делегации в Вашингтоне и ранил по крайней мере одного полицейского. Об этом сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошел в нескольких кварталах от Белого дома. После попытки помешать движению автоколонны во временно охраняемой зоне пешеход напал на сотрудника Секретной службы, которая отвечает за безопасность первых лиц США.

Полицейского доставили в больницу с травмой ноги. Предположительно, пострадавший вывихнул колено.

Отмечается, что китайская делегация находится в Вашингтоне с двухдневным визитом.

В 2015 году Секретная служба арестовала мужчину, стрелявшего из рогатки по столичной резиденции американского президента. Его заподозрили в вооруженном нападении и нападении на офицера полиции.

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