Мужчина устроил поджог у Белого дома и попал на видео

Неизвестный мужчина устроил поджог в парке, прилегающем к Белому дому в столице США Вашингтоне. Видео происшествия опубликовано в Twitter-аккаунте издания BNL News.

Инцидент произошел в парке Эллипс, который находится с южной стороны здания. На кадрах видно, как к пылающей человеческой фигуре подъезжает полицейская машина и подбегает сотрудник экстренных служб с огнетушителем.

Как сообщает CNBC News, в Секретной службе США, охраняющей президентскую резиденцию, подтвердили, что мужчину госпитализировали с ожогами по всему телу и оказывают помощь.

13 апреля мужчина на автоматической инвалидной коляске попытался совершить эти же действия на лужайке с северной стороны Белого Дома. Огонь сразу же потушили. Мужчину госпитализировали с легкими травмами, не угрожающими жизни.

Белый дом — официальная резиденция главы Соединенных Штатов. Такое имя за ней официально закрепили в 1901 году по распоряжению Теодора Рузвельта.

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