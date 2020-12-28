Избранный президент США Джо Байден пожаловался на препятствия при передаче власти со стороны Пентагона. Его слова приводит РИА Новости.

«В некоторых ведомствах нам шли навстречу, но в некоторых, наиболее очевидно это проявилось в министерстве обороны, со стороны политического руководства нам чинили препятствия», — заявил политик.

Байден добавил, что многие ведомства, которые имеют первостепенное значение для безопасности, «понесли серьезный урон» за время действующей администрации.

15 декабря стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Действующий американский лидер Дональд Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение на выборах президента США. Он полагает, что Байден проиграл выборы «с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах», а результаты были подтасованы.