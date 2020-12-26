Трамп назвал Байдена «фейковым президентом»

Действующий президент США Дональд Трамп сравнил прошедшие в стране осенью выборы главы государства с голосованием в третьем мире, назвав при этом своего соперника Джо Байдена «фейковым президентом». Об этом он в субботу, 26 декабря, написал в своем Twitter-аккаунте.

«Молодой военный, служивший в Афганистане, рассказал мне, что выборы в Афганистане гораздо более безопасные и гораздо лучше, чем выборы 2020 года в США. Наши [выборы] с миллионами и миллионами... отправленных по почте бюллетеней были выборами [как в странах] третьего мира. Фейковый президент!» — заявил он.

Администрация социальной сети уже отметила высказывание Трампа ссылкой, перейдя по которой предлагается узнать о безопасности процедуры голосования по почте.

15 декабря стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение на выборах президента США. Он полагает, что Байден проиграл выборы «с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах», а результаты были подтасованы.

Инаугурация нового президента США пройдет 20 января.