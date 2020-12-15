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Выборщики утвердили Байдена новым президентом США

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Фото: Mike Segar / Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте выборов главы государства.

Байден получил 55 голосов выборщиков в штате Калифорния, таким образом набрав 302 голоса. Для победы в президентской гонке необходимо получить 270 голосов выборщиков.

Коллегия выборщиков в США утверждает кандидатуры новых президента и вице-президента США — единственные два должностных лица США, избираемые на федеральных выборах. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.

Ранее Байден анонсировал выступление с речью в честь победы на выборах. Он отметил, что выборы были честными, и призвал народ к единству. Также политик призовет бороться с пандемией и выработать пакет мер для поддержки экономики.

3 ноября в США прошли очередные президентские выборы. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков и обошел действующего главу государства Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.

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