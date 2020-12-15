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Байден отреагировал на итоги голосования выборщиков

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Джо Байден
Джо Байден
Фото5 Mike Segar / Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден отреагировал на итоги голосования выборщиков, утвердивших его победителем на выборах. Выступление политика транслировал в YouTube CBS News.

Демократ назвал решение коллегии выборщиков ясной победой, одержанной им над действующим главой государства Дональдом Трампом. «306 голосов выборщиков — это столько же, сколько Трамп и [нынешний вице-президент США Майкл] Пенс получили, когда они победили в 2016 году», — подчеркнул он.

Так, четыре года назад республиканец назвал итоги голосования коллегии выборщиков внушительной победой, вспомнил Байден. «По его собственным меркам, эти цифры представляли собой ясную победу тогда, и я со всем уважением предлагаю считать их таковыми и сейчас», — добавил Байден, призвав не подвергать результаты волеизъявления нападкам.

Демократ заявил, что в стране одержали верх «власть закона, наша конституция и воля народа». Он добавил, что на выборах была зафиксирована рекордная явка, несмотря на пандемию коронавируса.

14 декабря Байден получил 55 голосов выборщиков в штате Калифорния, таким образом набрав 302 голоса. Для победы в президентской гонке необходимо получить 270 голосов выборщиков.

Предыстория: Выборщики утвердили Байдена новым президентом США
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